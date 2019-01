Sequestrati 3.5 kg di cocaina a Linate

EM

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Un cittadino sudamericano proveniente dal Cile è stato arrestato dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Linate unitamente ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che hanno sequestrato circa 3,5 kg di cocaina nascosti in due valigie. I Finanzieri e i Doganieri di Linate hanno notato il passeggero extracomunitario vicino all'area ritiro bagagli dell'aeroporto milanese con atteggiamento che ha spiegato di essere stato in Cile per vacanza e di voler proseguire la stessa in Italia. Nel controllare i due bagagli dell'uomo, è stato scoperto in entrambi un doppio fondo, in cui era nascosta la cocaina, avvolta in una coperta imbevuta di aceto e di altre sostanze dal forte odore, nel tentativo di eludere i controlli da parte delle unità cinofile. A Linate, compreso quest'ultimo risultato, negli ultimi tre mesi sono stati sequestrati dai team congiunti della Dogana e delle Fiamme Gialle circa 45 kg di cocaina.