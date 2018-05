Sequestrati 300mila sacchetti inquinanti

GGD

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Migliaia di sacchetti e borse di plastica non biodegradabili e non compostabili sono stati scoperti in un ingrosso di materie plastiche, in zona Paolo Sarpi, a Milano, dagli agenti dell'Unità Anti Abusivismo della Polizia Locale. I vigili hanno sequestrato 270mila sacchetti e borse di plastica che non riportavano la dicitura di biodegradabilità, compostabilità e rinnovabilità, oltre all'idoneità a trasportare alimenti, e presentavano uno spessore, che gli agenti hanno misurato con un micrometro, non conforme alla Legge 123/2017 del Codice dell'Ambiente. Gli agenti hanno sequestrato anche 40mila sacchetti e buste perché riportavano diciture false sulla conformità alle norme ambientali, con uno spessore tale da renderli non riutilizzabili. Il titolare dell'esercizio commerciale è stato sanzionato e indagato per frode in commercio. Sono ancora in corso le indagini per risalire al produttore dei sacchetti inquinanti.