Serie A: Inter-Lazio 0-1

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Milinkovic-Savic batte di testa Handanovic al 13' e mette il sigillo su una vittoria importante della Lazio a San Siro contro l'Inter ancora, stavolta per scelta, priva di Icardi. I biancocelesti salgono a 48 punti in classifica, scavalcando la Roma, e con una gara da recuperare sono in piena corsa per la Champions League. Il secondo tempo della partita è un assedio nerazzurro, ma del tutto sterile.