Shoah: Prefetto Milano, non banalizzare

Y59-GGD

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - "Se oggi abbiamo degli episodi di antisemitismo non bisogna banalizzarli, perché anche all'epoca si volevano negare episodi isolati". Lo ha sottolineato il prefetto di Milano, Luciana Lamorgese, aprendo il convegno dedicato agli 80 anni dall'emanazione delle leggi razziali del fascismo, all'Università Cattolica di Milano. Il prefetto ha ricordato il "silenzio assordante dello Stato italiano" in quegli anni, "e ai giovani voglio dire che questo non deve più accadere". "Noi che rappresentiamo le istituzioni invitiamo la politica a capire perché c'è un senso di paura" del diverso anche oggi "e ad andargli incontro e operare nel senso dell'inclusione e non della divisione".