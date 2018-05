Si addormenta con sigaretta, ustionato

YN0-MF

(ANSA) - MILANO, 1 MAG - Un uomo di 63 anni è stato trasportato in ospedale con gravi ustioni su tutto il corpo riportate durante un incendio scoppiato nel suo appartamento in corso Colombo, in zona Navigli a Milano, a causa di una sigaretta accesa. L'uomo si è addormentato sul divano con la sigaretta tra le dita. Attorno all'1.30 le sue urla di dolore hanno svegliato la moglie che ha dato l'allarme al 118. Le fiamme sono rimaste circoscritte al salotto. L'uomo è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Carlo ma è stato poi trasferito al centro specializzato del Niguarda con ustioni di primo grado sul volto e di secondo sul resto del corpo.