Si ribalta con auto, salvo nel Varesotto

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - I vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo, sono intervenuti nel comune di Casorate Sempione (Varese), lungo la provinciale 15, per soccorrere un automobilista che ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato I vigili del fuoco intervenuti con un'autopompa, hanno messo in sicurezza il veicolo, estratto mediante l'uso di una cesoia/divaricatore il conducente e collaborato con il personale del 118 per soccorrere l'uomo che non ha riportato ferite gravi. (ANSA).