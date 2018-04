Si ribalta furgone Cri su A8, 2 feriti

YN0-SI

(ANSA) - MILANO, 14 APR - Un furgone della Croce Rossa con annesso rimorchio si è ribaltato lungo l'autostrada A8 Milano-Laghi tra Origgio ovest e Legnano, in direzione Milano. L'incidente è avvenuto poco dopo le 13, la dinamica non è stata ancora chiarita con esattezza. Un uomo di 49 anni e uno di 53 sono rimasti leggermente feriti e le loro condizioni non sono giudicate gravi. Per diverse ore il tratto è stato interessato da un traffico intenso causato dalla presenza dei mezzi di soccorso necessari per rimuovere il furgone poggiato sulla fiancata.