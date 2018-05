Smantellata banda ladri di plastica

YZN

(ANSA)- MONZA, 12 MAG - Nove persone sono state arrestate dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, 7 in carcere e 2 ai domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Monza a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti e ricettazione di materiale plastico per centinaia di migliaia di euro. L'operazione è scattata all'alba di oggi nelle province di Milano, Monza e Brianza, Benevento, Como, Novara, e Varese, a conclusione di un'indagine dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Monza, svolta con la collaborazione del medesimo reparto della Polizia Penitenziaria e coordinata dalla Procura di Monza. L'inchiesta ha portato allo smantellamento della banda dedita al furto di svariati quintali di materiali plastici, commessi in special modo ai danni di aziende del Nord Italia operanti nel settore della lavorazione del polipropilene, materiale che poi veniva presumibilmente ricettato.