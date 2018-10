Smog, a Milano stop ai diesel euro 4

Y59-GNN

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - E' scattato stamani a Milano il blocco del traffico per i veicoli Diesel euro 4, come previsto dal Protocollo Aria. È stato infatti registrato ieri il superamento dei livelli consentiti di polveri sottili nell'aria per quattro giorni consecutivi, come ricorda una nota del Comune di Milano. E' iniziato quindi oggi il divieto di circolazione per i veicoli privati diesel euro 4, tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di superare la temperatura di 19 gradi nelle abitazioni e negli esercizi commerciali e il divieto di utilizzare sistemi di riscaldamento domestico a legna non efficiente. I superamenti del valore limite di 50 microgrammi di Pm10 si sono verificati nelle giornate di mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. "Le temperature restano sotto le medie stagionali - ha dichiarato l'assessore all'Ambiente Marco Granelli - per questo invitiamo i cittadini a tenere spento o molto basso il riscaldamento".