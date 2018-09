Soler, mio mare di colori porta allegria

YUO-GNN

(ANSA) - MILANO, 3 SET - C'è la filosofia di vita del poliglotta, del cittadino del mondo e uno spirito solare alla base di 'Mar de colores', il secondo album di Alvaro Soler in uscita il 7 settembre. Il cantante spagnolo ne ha parlato a Milano, dove tornerà a metà settembre per uno di tre incontri in-store (oltre Napoli e Roma) e soprattutto il prossimo 9 maggio per un concerto al Forum di Assago. "Con il primo album abbiamo messo le fondamenta della mia estetica: con questo, costruiamo la casa", dice lo spagnolo. Dalla celebrazione delle diversità culturali della canzone-manifesto 'Puebla' Soler passa allo spunto familiare della ballad pianistica 'Nino perdido', senza smarrire i toni caldi, l'ironia e i beat latini che in estate gli hanno portato un nuovo successo con il singolo due volte disco di platino 'La cintura': "Il mio lavoro è tirare su il morale, abbiamo già tanti problemi nella vita!".