Sondrio,6 denunciati per valanga colposa

RR

(ANSA) - VALFURVA (SONDRIO), 31 MAR - Sei giovani stranieri sono stati denunciati oggi pomeriggio in stato di libertà alla Procura di Sondrio per valanga colposa. Cinque sono stati individuati dai carabinieri nella ski-area di Santa Caterina Valfurva (Sondrio) dopo che, in fuoripista, avevano provocato una slavina. Non si registrano, per fortuna, vittime. Il sesto vacanziere straniero è stato fermato e anch'egli denunciato, invece, dagli agenti della Polizia di Stato in servizio a Bormio, dove poco prima aveva causato una valanga che ha pericolosamente lambito la pista da sci 'Bimbi al Sole'. Non ci sono stati feriti o vittime perché gli addetti alla sicurezza degli impianti di risalita oggi avevano tenuto chiuso il tracciato per l'accertato elevato rischio di distacchi nevosi in quell'area sciistica di Bormio.