Sospesa licenza a discoteca bresciana

(ANSA) - BRESCIA, 06 OTT - I carabinieri hanno notificato la sospensione per 20 giorni della licenza ai proprietari della discoteca Florida di Ghedi, in provincia di Brescia. Il provvedimento è scattato dopo un anno di controlli duranti i quali sono stati arrestate due persone per spaccio, tre denunciate sempre per spaccio di droga, 30 frequentatori della discoteca segnalati al Prefetto Brescia quali assuntori di stupefacenti. Inoltre durante le indagini sono state sequestrate oltre 200 dosi di anfetamine (speed, Mdma) e numerose dosi di hashish, marijuana e cocaina, oltre a più di 100 bottiglie di alcolici e super alcolici che venivano bevuti nel parcheggio del locale, area dove, in virtù del provvedimento del sindaco di Ghedi, è vietata la consumazione.