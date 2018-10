Spalletti, calcoli? Conta solo vincere

RED-SN

(ANSA) - MILANO, 02 OTT - "Non ho mai fatto nessuno tipo di calcolo per principio, darebbe problemi alla squadra. Il modo giusto è quello di andare a provare a vincere la partita, ma sarà difficilissima". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Psv Eindhoven. "Il Psv è in una fascia superiore alla nostra, siamo noi a dover colmare il gap e possiamo farlo - ha proseguito -. Sappiamo quanto sia importante questa partita. Sarà difficilissima ma dalle ultime vittorie dobbiamo trarre la forza e la personalità che ci vogliono per indossare questa maglia e affrontare certe sfide".