Spalletti, l'Inter sa dove vole andare

(ANSA) - ROMA, 4 APR - "Mi sento bene perché l'Inter ha fatto una partita dimostrando di saper dove vuole andare. La cosa fondamentale è questa, il risultato viene dopo". Così Luciano Spalletti dopo il derby doi Milano finito senza reti. Ma cosa cambia all'Inter dopo questo pareggio? "Per noi non cambia niente - risponde Spalletti - e quanto a ciò che cambia per loro dovete chiederlo al Milan. Abbiamo guadagnato un punto sulle altre che non hanno giocato e siamo a otto 8 punti dal Milan che è ancora in corsa per la Champions". Cosa pensa il tecnico degli errori di Icardi? "Sono occasioni che possono capitare, dispiace perché vincere poteva essere importante", ammette Spalletti. Ma l'Inter meritava la vittoria? "Non mi interessa niente, non faccio il giochino su chi meritava. Non faccio polemica sul fuorigioco di un centimetro, sui gol sbagliati. Sono tutti discorsi che lasciano il tempo che trovano. Dobbiamo continuare così, dobbiamo solo metterci più cattiveria". Ma è tornata l'Inter di inizio stagione? "Ancora meglio secondo me".