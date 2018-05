Spray al peperoncino in classe a Milano

YN0-GNN

(ANSA) - MILANO, 3 MAG - Una ventina di studenti dell'istituto comprensivo 'Ilaria Alpi' di via San Colombano, a Milano, sono stati soccorsi dal 118 dopo aver manifestato bruciore agli occhi e problemi respiratori a causa di una sostanza rilasciata nell'aria. E' accaduto questa mattina e secondo quanto si è appreso finora sembra che la causa sia stata uno spray al peperoncino. Le condizioni degli studenti (tutti di 13 anni) non sono giudicate preoccupanti. Sul posto è stato inviato il nucleo Nbcr (nucleare, batteriologico, chimico e radiologico) per accertare la presenza di eventuali sostanze pericolose.