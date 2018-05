Standing ovation per ultimo Arlecchino

Y9M-SI

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - Per l'ultima volta il Teatro Piccolo di Milano ha applaudito l' 'Arlecchino' di Ferruccio Soleri. A sorpresa del pubblico, nell'ultima scena ambientata a casa di Pantalone, Soleri, 88 anni, è salito sul palco concedendo il suo ultimo cameo: grande applauso dalla platea, che ha subito riconosciuto l'artista. "Non ero nervoso, ma felice", ha confidato il grande attore che al termine della commedia del 'servitor di due padroni' ha ricevuto una vera standing ovation. La tensione d'altronde, dopo 2.283 recite in Italia e nel mondo, sfuma. Oggi, dietro a quella maschera, rimane "un'emozione incredibile". A Ferruccio Soleri, che oggi si congeda dal suo personaggio e si toglie la maschera, sarà ora affidata la cura artistica della messa in scena e con il suo successore, Enrico Bonavera, Arlecchino continuerà a girare il mondo.