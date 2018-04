Stazione Garibali, pendolari in protesta

RR

(ANSA) - MILANO, 11 APR - "È sempre troppo tardi". È questo lo slogan scritto sui cartelli che i pendolari lombardi stringono tra le mani durante il presidio organizzato da diversi comitati di viaggiatori alla stazione di Porta Garibaldi di Milano. "È sempre troppo tardi per comprare nuovi treni e fare nuove assunzioni in Trenord - lamentano i pendolari dopo l'annuncio da parte dell'azienda di un nuovo piano di investimenti per carrozze e assunzioni - Oggi siamo qui per dimostrare che le cose in questa regione non funzionano". "Dopo il disastro di Pioltello - raccontano ancora i viaggiatori - la situazione non è migliorata, anzi, è peggiorata: il senso di sicurezza che viviamo è stato compromesso. Per non parlare delle continue soppressioni: a marzo ci sono state oltre 700 soppressioni e 349 variazioni di percorso. È inconcepibile in una regione dove si muovono migliaia di persone sui treni".