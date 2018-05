Stilista impiccata, nuove analisi

RR

(ANSA) - PAVIA, 8 MAG - Sono in corso complessi accertamenti medico legali su campioni di sangue, simili a quelli utilizzati per riaprire il caso di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza trovato senza vita nel 1989, nell'ambito dei nuovi esami, con la formula dell'incidente probatorio, disposti dal gip di Milano sulla salma, riesumata, di Carlotta Benusiglio, la stilista di 37 anni trovata impiccata con una sciarpa ad un albero nel maggio 2016 nel capoluogo lombardo. Un'indagine passata anche per una richiesta di archiviazione e poi per una riapertura da parte del pm Gianfranco Gallo e che da mesi ormai vede indagato per omicidio volontario aggravato Marco Venturi, 41 anni, ex fidanzato della giovane. Il particolare è emerso da una riunione all'Istituto di Medicina legale di Pavia dove i periti incaricati dal gip Alfonsa Ferraro, Giovanni Pierucci e Rosangela Invernizzi, si sono incontrati con i consulenti nominati da pm, difesa (avvocato Andrea Belotti) e dal legale Gian Luigi Tizzoni che rappresenta la famiglia della stilista.