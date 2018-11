Strindberg con Pession e Guanciale

AA

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Il Teatro Franco Parenti di Milano ha elaborato una nuova versione di 'After Miss Julie', il classico dello svedese August Strindberg, ambientata nella Svezia di fine Ottocento che tanto scandalo fece in quell'epoca puritana e conformista. In questo allestimento con la regia di nella trasposizione con la regia di Giampiero Solari, è ambientato alla periferia di Milano il 29 aprile del 1945. Protagonisti Gabriella Pession e Lino Guanciale. Debutto a Pavia il 23 novembre. È stata proprio l'attrice, dopo aver visto lo spettacolo a Londra a comprarne i diritti. Sarà lei Giulia, la ricca protagonista. Nella notte della liberazione, quando dall'esterno arrivano grida festose di giubilo, nella cucina si ritrovano lei, l'autista del padre, Gianni, e la cuoca Cristina, promessa sposa del giovane. Comincerà un gioco delle parti tra gerarchie sociali, eros latente, atmosfera claustrofobica, fino al dramma finale, un suicidio nell'aria dalle prime battute.