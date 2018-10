Studente investito davanti scuola, grave

YN0-EM

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Un ragazzo di 13 anni è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada davanti a una scuola in via Amerigo Vespucci, a Cesano Boscone (Milano). L'incidente è avvenuto poco prima delle 16, lo studente è stato travolto da un uomo che si è fermato subito per prestare i primi soccorsi. All'arrivo dell'ambulanza era sveglio, ma è stato trasportato in condizioni serie all'ospedale San Carlo per una tac, dato che si sospetta un lieve sfondamento della teca cranica. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica e capire le responsabilità.