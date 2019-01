Supercoppa:Higuain carica,insieme si può

FAN

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - "Dai ragazziiiiii!!!!!! Tutti insieme si può!!". Nell'attesa di capire se sarà in campo al centro dell'attacco del Milan nella sfida di Supercoppa italiana contro la Juventus, l'argentino sui social pubblica un messaggio di incitamento per la sua squadra, abbondando con vocali, punti esclamativi ed emoji. Protagonista di un intrigo di mercato, con il Chelsea sullo sfondo, nelle scorse ore Higuain sarebbe stato alle prese con la febbre, secondo indiscrezioni dal ritiro rossonero a Gedda, in Arabia Saudita. Intanto, secondo quanto filtra, Higuain sta raggiungendo lo stadio assieme al resto della squadra e le sue condizioni sarebbero migliorate.