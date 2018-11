Task-force per 3 giovani,prendevano sole

YN5-CSN

(ANSA) - LANZADA (SONDRIO), 03 NOV - Tre giovani milanesi non davano più notizie da ore, non risultando raggiungibili ai cellulari, e la madre di uno di essi, preoccupata, ha allertato i soccorsi, temendo fosse loro successo qualcosa di grave durante una gita in Valtellina, nei giorni scorsi investita da una forte ondata di maltempo. Si è così mobilitata una task-force di uomini del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, con i carabinieri di Chiesa in Valmalenco, e oggi pomeriggio l'elicottero dei Vigili del fuoco, decollato dalla base Elinucleo di Malpensa (Varese), da cui sono stati visti, dall'alto, i tre ragazzi di Milano, tranquilli a prendere il sole al rifugio Bignami circondato dalla neve, in territorio di Lanzada (Sondrio). I soccorritori hanno preso le generalità di ciascuno dei tre amici e, visto l'equipaggiamento non adeguato per affrontare la montagna in questo periodo, hanno annunciato che riceveranno ai rispettivi domicili una multa da pagare.