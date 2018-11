Telecamere in asili,sì della commissione

RR

(ANSA) - MILANO, 7 NOV - Via libera da parte della commissione Sanità del Pirellone al progetto di legge che prevede contributi economici per gli asili nido e le scuole dell'infanzia lombarde che vogliono dotarsi di un sistema di videosorveglianza interno. "Un provvedimento fondamentale per garantire finalmente in maniera efficace la sicurezza dei nostri figli, in un luogo importante come le strutture dove iniziano a crescere insieme ai loro coetanei" ha spiegato il presidente della commissione Emanuele Monti (Lega). A favore del progetto di legge, proposto dalla giunta, si sono espressi Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Astenuti Pd e il consigliere Niccolò Carretta (gruppo Lombardi civici europeisti), mentre non ha partecipato al voto Elisabetta Strada. Il testo approderà adesso in Consiglio regionale, per il voto finale. Per incentivare l'installazione delle telecamere negli asili la Regione ha già stanziato 600 mila euro, più altri 300 mila euro per la formazione degli operatori.