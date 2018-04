Tennis: u.12, Sofia Aloja vince Next Gen

SI

(ANSA) - MILANO, 25 APR - Dopo aver vinto i campionati regionali di tennis della Lombardia under 12, la milanese Sofia Aloja (testa di serie numero 5) ha conquistato anche il torneo Junior Next Gen Italia sui campi in terra rossa del Tennis Como a Villa Olmo: ha battuto in finale la quotata piemontese Gaia Maduzzi (2) per 7-6 6-2. In semifinale si era imposta sulla favorita, Agnese Taverna (1), anche lei tesserata per il Piemonte, con un netto 6-0 6-3. Sofia Aloja, che gioca per lo Junior Tennis Milano, si è aggiudicata anche uno stage tecnico all'accademia di Riccardo Piatti, allenatore di grandi campioni internazionali e ora del croato Borna Coric, a Bordighera (Imperia) insieme alla sua maestra Erika Pineider. E' la terza finale che affronta di seguito.