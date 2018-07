Tennis: under 12,Junior Milano in finale

SI

(ANSA) - MILANO, 22 LUG - Lo Junior Tennis Milano si è qualificato per la finale del Campionato nazionale femminile a squadre under 12, su terrà battuta, che si svolgerà a fine settembre a Campobasso. Le milanesi si sono classificate, prima nella fase a eliminazione diretta, e poi in quella a gironi che si è conclusa ieri all'Europa sporting club di Brescia. Hanno battuto le favorite del Dlf Alessandria. La giovane atleta di classifica più alta dello Junior, Sofia Aloja, ha vinto tutti gli incontri di singolare e di doppio. Il team è composto anche da Emma Prisco. In Molise, al club At Campobasso, si affronteranno, sempre su terra, le 8 migliori squadre italiane.