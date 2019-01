The future Makers seleziona studenti top

MF

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Si chiudono venerdì 18 gennaio le iscrizioni a The Future Makers, l'iniziativa di Boston Consulting Group che seleziona ogni anno 100 studenti per metterli in contatto con la business community e i leader dei principali gruppi industriali italiani, nel mondo pubblico e privato. Arrivata alla quarta edizione, l'iniziativa anche quest'anno si svolgerà a maggio. "Anche quest'anno - ha spiegato Gioia Ferrario, Human Resources Director per Italia, Grecia e Turchia -, grazie a un processo di selezione innovativo, veloce e molto strutturato, individueremo i 50 ragazzi e le 50 ragazze che abbiano voglia di mettersi in gioco per diventare i leader dell'Italia di domani". "In questi tre anni - ha aggiunto Francesco Guidara, Marketing & Business Development Director per Italia, Grecia e Turchia - The Future Makers ha rappresentato una piattaforma di crescita straordinaria per i trecento studenti e per tutti coloro che sono stati coinvolti nelle attività".