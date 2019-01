Tir contro banca, via la cassa bancomat

YZN-SI

(ANSA) - SEREGNO (MONZA), 19 GEN - Una banda di malviventi ha usato un Tir come ariete, sfondando vetrata e parte del muro esterno della sede della 'Banca Popolare di Lodi' a Seregno (Monza), per poi sradicare e portarsi via l'intera cassa bancomat. E accaduto prima dell'alba di oggi, verso le 5. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che conducono le indagini, chiamati dai residenti spaventati dal boato provocato dal camion lanciato contro l'edificio.