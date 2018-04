Torna Profit no profit,shopping per bene

GGD

(ANSA) - MILANO, 26 APR - Tre giornate dedicate allo shopping di lusso, a fin di bene: dall'11 al 13 maggio al Cinema Manzoni - Galleria Manzoni, torna Profit No Profit, iniziativa patrocinata dalla Camera della Moda e AssoModa, con il supporto di Montenapoleone District, e organizzata da ABN Onlus e Panda Onlus, per aiutare i bambini malati e in difficoltà e le loro famiglie. Oltre 90 brand d'alta gamma hanno donato a PNP Milano capi di abbigliamento, uomo, donna e bambino, accessori, borse, scarpe, occhiali, oggetti di design e prodotti di bellezza, che saranno messi a disposizione con sconti fino all'80%. Con i fondi raccolti verranno sostenute le attività dell'Associazione per la cura e l'assistenza dei bambini affetti da patologie renali ed in particolare il Centro Sergio Bonelli, e i centri d'ascolto negli ospedali per il sostegno alle famiglie con bambini gravemente ammalati. Con l'edizione 2017 sono stati raccolti oltre 180.000 euro.