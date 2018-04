Tre giorni 'Lodi Street Food Festival'

COM-SI

(ANSA) - MILANO, 4 APR - La terza edizione del 'Lodi Street Food Festival' si svolgerà da venerdì 6 al domenica 8 aprile in piazza Castello del capoluogo con i food truck, i camioncini dove si cucina, provenienti da tutta Italia e tante specialità per più gusti: decine di cucine su ruota invaderanno la città. Fra le proposte menù gourmet, cucina espressa, varietà di cibi e di birre. In particolare saranno cucinati pesce fritto e grigliato, hamburger per tutti i gusti, fritti dai mille sapori, arrosticini abruzzesi, gnocco fritto, tigelle di Modena, polenta fritta, street food tipico piacentino, e dolci. A movimentare l'evento, musica tutte le sere con concerti dal vivo.