Trovata svastica in legno vicino scuola

(ANSA) - PAVIA, 25 APR - Una svastica in legno, delle dimensioni di 79 centimetri per 67, è stata sequestrata questa mattina dai carabinieri a Broni (Pavia), nell'Oltrepò Pavese, nelle vicinanze di una scuola elementare. L'oggetto è stato lasciato nel corso della notte all'altezza della rotonda di via De Gasperi: un gesto ritenuto provocatorio in quanto avvenuto in occasione della festa del 25 aprile. I carabinieri hanno subito rimosso la svastica e hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Potrebbero risultare determinanti le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza posizionate nella zona.