Tumore seno: flash mob, voce a malate

(ANSA) - MILANO, 8 OTT - Un flash-mob, il primo del genere in Italia, per dare voce e visibilità alle richieste delle donne con tumore metastatico, organizzato dal comitato 'Oltre in nastro rosa' si terrà a Milano il prossimo sabato 13 ottobre in piazza Gae Aulenti a partire dalle 12. Fra le richieste, informazione corretta, risorse per la ricerca, umanizzazione e personalizzazione delle cure, forme di welfare specifiche, un osservatorio sul tumore al IV stadio. E anche l'istituzione di una giornata nazionale come già avviene negli Stati Uniti dove proprio il 13 ottobre è la giornata del cancro al seno metastatico. L'iniziativa è stata ideata da un gruppo di donne che vive con questa patologia, organizzata attraverso contatti e confronti con altre pazienti e infine promossa con un evento creato su Facebook. La stessa pagina Fb ospiterà la diretta durante l'evento (#oltreilnastrorosa è l'hashtag scelto per comunicare sui social, insieme) ad altre parole d'ordine come #ilsilenziononcisalverà.