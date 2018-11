Tv: da domani 'Life Below Zero' su Alpha

SI

(ANSA) - MILANO, 1 NOV - Arriva su Alpha (canale 59 dtt) ogni venerdì alle 21.05, da domani, la quinta stagione di 'Life Below Zero' la serie distribuita da BBC che racconta la vita quotidiana di persone che vivono in condizioni climatiche estreme. "Spettacolari immagini", sottolinea la rete, fanno da testimonianza alla lotta per la sopravvivenza in un clima estremo e in condizioni proibitive. Sono stati seguiti sei abitanti delle zone più remote dell'Alaska dove una decisione può costarti la vita. "Prodotta da National Geographic US, la serie amatissima dal pubblico di Alpha fin dal suo esordio, è in onda su Scripps in UK dove - viene affermato - ha aumentato l'audience del canale del 143% e ha reso letteralmente ricchi e famosi i protagonisti".(ANSA).