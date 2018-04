Uccide moglie, trovata arma delitto

YZN-GNN

(ANSA) - MONZA, 20 APR - I carabinieri di Desio (Monza) hanno trovato la pistola che Giorgio Truzzi, 57enne di Seveso (Monza), avrebbe utilizzato per uccidere sua moglie Valeria Bufo, 56 anni, ammazzata con almeno tre colpi ieri per la strada a Bovisio Masciago (Monza). A quanto si è appreso si tratta di un revolver Smith&Wessons, recuperato dai militari tra i rovi che lambiscono la strada 44 in corrispondenza del Comune di Cesano Maderno (Monza), su indicazione dello stesso Truzzi. L'uomo, dopo aver sparato, si è costituito.