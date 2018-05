Uccisero bengalese, Cc diffondono video

YN0-EM

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - I carabinieri hanno diffuso le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'ultima parte della notte di sangue di Abdenachemi Amass e Saad Otmani, i due marocchini di 28 e 30 anni che la notte del 26 aprile scorso hanno ferito due uomini a Cinisello Balsamo (Milano) durante una rapina, accoltellato una ragazza inglese per portarle via il cellulare a Milano, e ucciso poco dopo Samsul Haque, un bengalese di 22 anni. Le immagini raccontano gli ultimi due minuti di vita del giovane. Partono dalle 2.13, pochi secondi dopo la rapina alla ragazza straniera in via Gaffurio. Si vede Haque che assiste al colpo e, resosi conto del pericolo, torna indietro correndo. I due marocchini scappano nella stessa direzione e in via Settembrini si accorgono del bengalese che viene ucciso con un colpo di coltello o cacciavite (non è stato ancora accertato) al petto. Poi passano davanti un albergo con i cellulari della ragazza e del 22enne. I marocchini sono stati poi arrestati dai carabinieri.