Uomo morto travolto da treno nel Monzese

CSN

(ANSA) - MILANO, 2 APR - Un uomo è rimasto ucciso dopo essere stato travolto da un treno, questa mattina, ad Arcore (Monza e Brianza). Si tratta, dalle prime informazioni, di un uomo dell'Est Europa trascinato dal convoglio che ha riportato lesioni gravissime che ne hanno causato la morte: il 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. E' accaduto alle 6.55 sulla linea Monza-Lecco, in direzione di Lecco. Sul posto, la massicciata nei pressi di via Grandi, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per recuperare i resti della vittima. Gli agenti della Polfer stanno ricostruendo i fatti per capire se si sia trattato di un incidente o di un suicidio. L'investimento in ora di punta ha comprensibilmente provocato ritardi e disagi. "La circolazione avviene al momento solo su uno dei due binari della linea, in senso alternato tra Carnate Usmate e Arcore - afferma Trenord in una nota -. Sono previsti ritardi fino a circa 60 minuti e variazioni".