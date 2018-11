Uomo si appoggia a metro, brusca frenata

MF

(ANSA) - MILANO , 5 NOV - Un uomo di 64 anni ha rischiato di essere travolto da un treno della metro di Milano che stava lasciando la stazione Duomo in direzione Sesto San Giovanni. L'uomo, in evidente stato di alterazione, si è appoggiato al treno che stava ripartendo ma il macchinista lo ha notato e ha frenato bruscamente. Diversi passeggeri sono caduti per terra e una donna di 27 anni è rimasta ferita alla gamba sinistra, mentre l'uomo è rimasto illeso. Sul posto sono subito arrivati la polizia e il 118 per soccorrere la donna. La circolazione dei treni sulla linea 1 è rimasta sospesa per circa mezz'ora fra San Babila e Cairoli ed è poi ripresa dopo le 22.