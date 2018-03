Vendita Milan, pm Milano apre fascicolo

RR

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Sulle tre "segnalazioni di operazioni sospette", trasmesse nei mesi scorsi dall'Unità di informazione finanziaria di Bankitalia alla Gdf in relazione alla vendita del Milan all'imprenditore cinese Yonghong Li, in Procura a Milano è aperto, allo stato, un fascicolo 'a modello 45', ossia il registro degli atti non costituenti notizia di reato. Un fascicolo, dunque, al momento senza ipotesi di reato né indagati. Lo si è appreso oggi in merito agli accertamenti da parte degli inquirenti milanesi di cui si era già parlato lo scorso gennaio. "Allo stato non esistono procedimenti penali sulla compravendita dell'A.C. Milan", aveva spiegato ai cronisti lo scorso 13 gennaio il procuratore di Milano Francesco Greco. Ora si è saputo che il dipartimento guidato dal procuratore aggiunto Fabio De Pasquale ha aperto un 'modello 45', dove ha raccolto il rapporto della Gdf che contiene le tre 'sos' e che al momento, da quanto si è potuto capire, non sarebbero state effettuate rogatorie o altre attività d'indagine.