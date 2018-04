Venezia e Cannes vintage di Giancolombo

GGD

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Una selezione di 30 fotografie vintage realizzate da Giancolombo al Festival del Cinema di Cannes e alla Mostra del Cinema di Venezia negli anni '50 e '60: è la mostra 'Festival! il cinema si mostra', curata da Matteo Giacomelli, che apre il 21 aprile alla galleria Spazio e Immagini di Bologna. Fotoreporter e fondatore della Giancolombo News Photos, Giancolombo, scomparso nel 2005, è un maestro indiscusso del fotogiornalismo del dopoguerra, legato alla nuova industria editoriale che unisce informazione e sogno nell'Italia della ricostruzione. Fotocronista per il Corriere Lombardo dal 1947, firmò tra l'altro servizi internazionali per Paris Match, Picture Post e Stern. Nelle foto realizzate a Cannes e Venezia, attori e attrici come Liz Taylor, Paul Newman e Bette Davis o una giovanissima Brigitte Bardot non ancora bionda che siedono con Cocteau, negli stessi luoghi dove si incontrano De Gaulle e Churchill.