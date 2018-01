Versace a strati tra cuscini e stampe

GGD-RR

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - "Go big & go home' è il titolo scelto da Donatella Versace per una collezione dove il mondo della casa, ovviamente firmato Versace, entra di prepotenza, con elementi presi dai cuscini che finiscono sulle felpe stampate, bracciali realizzati con forchette e coltelli, le borse da viaggio che richiamano tende e drappeggi in velluto, le cover per i telefonini che prendono la forma di un cuscino. Tutto declinato in alcune delle stampe iconiche della maison, dalla 'Giaguaro' del 1996 a quella che celebra 'Amore e psiche'. "Sono elementi very Versace rinfrescati in chiave street" spiega Donatella Versace. Al fratello Gianni la stilista ha dedicato l'ultima sfilata donna. Della serie tv 'American Crime Story', intitolata 'The assassination of Gianni Versace', Donatella preferisce non parlare: "Sulla serie abbiamo preso una posizione molto chiara". La famiglia Versace ha spiegato di non aver autorizzato né la serie né il libro da cui è tratta, invitando quindi a considerare il telefilm come "un'opera di finzione".