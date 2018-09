Vino: torna Bottiglie Aperte a Milano

EM

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Sono tutti in crescita i numeri di Bottiglie Aperte che, il 7 e l'8 ottobre, tornerà a Milano per la settima edizione che sarà l'evento di apertura della Milano Wine Week. Il pubblico potrà degustare oltre 900 etichette proposte da più di 200 piccole e grandi realtà della produzione vinicola italiana. Tutte le regioni presenti, isole comprese, con Marche, Veneto, Piemonte e Toscana da capofila e la Lombardia padrona di casa con un aumento del 70% degli espositori rispetto alla prima edizione. Aumenta anche del 40% lo spazio espositivo che sarà allestito al Superstudio Più, in via Tortona, storica location del design milanese, mentre sono triplicati gli operatori iscritti. Saranno organizzate come sempre master class ed eventi e per il quarto anno consecutivo ritornano gli Award dedicati ai ristoranti e alla comunicazione. Prodotta e organizzata da ABS Wine&Spirits, Gruppo Aliante Business Solution, Bottiglie Aperte è diretta da Federico Gordini, ideatore del format della manifestazione.