Vittime di rapine in osteria Casaletto

(ANSA) - CASALETTO LODIGIANO (LODI), 28 OTT - Un gruppo di commercianti vittime di rapine si è riunito a Casaletto Lodigiano, all'osteria dei Amis, il locale di Mario Cattaneo che con un fucile, la notte del 10 marzo 2017, uccise un ladro romeno che si era introdotto nel suo ristorante per rubare. L'iniziativa è dell'associazione Unavi, l'Unione nazionale delle vittime. "Siamo qui oggi per sostenere il ddl sulla legittima difesa che è già passato al Senato e ci auguriamo che passi presto anche alla Camera - ha detto la presidente dell' associazione Paola Radaelli -. Siamo qui con le varie vittime di reato che hanno avuto ladri in casa e che hanno reagito avendo poi problematiche con la legge". Tra i presenti anche Giovanni Petrali, il tabaccaio che reagì a una rapina uccidendo un rapinatore e ferendone un secondo. E con lui anche molti altri commercianti vittime di rapina negli ultimi anni. Sul posto anche la sindaca di Lodi, Sara Casanova, e il segretario provinciale della Lega Claudio Bariselli.