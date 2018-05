Wine& food contro isolamento dopo frana

CSN

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - Wine&food come elemento trainante di un territorio ferito. E' questa l'originale iniziativa messa in campo nella Valle Vigezzo, in concomitanza con la food week a Milano per innestarsi in un periodo di grande visibilità. "Si tratta di aiutare le attività presenti sul territorio che, a causa della chiusura della strada, hanno perso la clientela svizzera e lombarda - spiegano a 'Vog Evento', gli organizzatori - e a farne le spese sono stati gli albergatori e i ristoratori. Migliaia di viaggiatori hanno annullato le prenotazioni, sospeso anche il collegamento Domodossola-Locarno". Si comincia il 10 maggio quindi con lo chef Gianni Bona del ristorante Le Colonne di Santa Maria Maggiore, uno dei centri della valle piemontese. "Abbiamo avuto gli occhi di tutti puntati addosso i primi giorni e poi più nulla. Quello che fa più rabbia è la mancanza di comunicazione". Ovviamente al centro delle iniziative enogastronomiche ci saranno i prodotti locali il cui re e il capretto "allevato in Valle".