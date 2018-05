Adesso non resta che venire al punto, caro Brescia. Magari cercando di conquistarne 3 visto che, sono parole di Ivo Pulga, «se giochiamo per non perdere finiamo per perdere davvero». Contro l’Empoli è accaduto, di perdere perché non si è scesi in campo per vincere, ma ora non è più ammesso avere paura. Contro l’Ascoli, staccato di 2 lunghezze, basta un pari per festeggiare la salvezza ed è una condizione invidiabile. Esattamente un anno fa il Brescia affrontava il Trapani al Rigamonti e doveva solo vincere, altrimenti sarebbe finito ai play-out contro i siciliani. Ce la fece (2-1) e festeggiò, condannando gli avversari alla retrocessione diretta. STAVOLTA persino con una sconfitta il Brescia potrebbe evitare i play-out e le combinazioni possibili sono riassunte nel tabellone pubblicato nella pagina a fianco. Ma chi fa da sè, con quel che ne consegue. E proprio questo deve aver detto Massimo Cellino ai giocatori nel lungo viaggio in pullman verso le Marche. (...)

Vincenzo Corbetta