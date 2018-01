Brescia: Embalo e Cherubin C’è Castro, piace Okwonkwo

Gian Paolo Laffranchi Il terzo acquisto è realtà: già s’allena. Il quarto è sull’uscio: può arrivare oggi anche lui. Un quinto è virtualmente acquistato, diversi altri sono nel mirino e qualche bersaglio centrato ci sarà di sicuro. Il Brescia cambia pelle. Formazione rivoluzionata per voltare pagina anche quanto al modulo, tanti volti nuovi per passare al 4-2-3-1. E chissà cosa penserà Pasquale Marino, nel vedere la squadra risistemata e rinforzata come avrebbe voluto lui a beneficio di Roberto Boscaglia, suo successore dopo essere stato suo predecessore. Il presidente Massimo Cellino sta dando al suo allenatore una rosa con diversi petali in più. Da capire se al cambiamento corrisponderà un miglioramento. CARLOS Embalo è il terzo acquisto, dopo quelli dei giorni scorsi di Felipe Curcio e Nikolas Spalek. In prestito con diritto di riscatto, si rimette a disposizione di Roberto Boscaglia due stagioni dopo l’exploit del 2015-16. Da dimenticare il girone d’andata con il Palermo, concluso dal primo tempo anonimo disputato sabato, la testa abbondantemente altrove. Al biancazzurro che oggi dovrebbe vestire Nicolò Cherubin, difensore di 31 anni in uscita dal Verona. E con il Verona si parla anche del riscatto di Ernesto Torregrossa, che da tempo non sembra rappresentare un problema: l’attaccante partner di Andrea Caracciolo rientra nei piani. È una possibilità, ma non sembra entusiasmare un elemento in partenza dalla mediana dell’Hellas, Simon Laner. Mentre Giampaolo Pazzini è fra Levante e Parma. Il Brescia ha anche le mani su Facundo Castro, come Embalo esterno d’attacco, utilizzabile pure come trequartista e seconda punta. Classe ’95, uruguaiano, saluta il Defensor Sporting Club di Montevideo, e ha come agente Pablo Bentancour, ieri sera a cena con Cellino. Da non escludere un approdo di Castro a giugno. Intanto il Brescia richiesto al Perugia un esterno di sua conoscenza: il clarense Mattia Mustacchio, che con la V sul petto c’è cresciuto e oggi ha 28 anni. Per l’attacco, offerti 100mila euro al Carpi per il prestito oneroso di Gennaro Malcore, l’ultima pista porta a Bologna per un ’98 di prospettiva: Orji Okwonkwo, nigeriano campionato del mondo Under 17 nel 2015, 10 presenze e 3 gol in Serie A dopo essere stato bomber della Primavera (14 partite, 11 reti). SU OKWONKWO è in pressing anche l’Avellino, che cerca squadra per Matteo Ardemagni, punta di sicuro affidamento per la cadetteria, ma ancora in cerca di sistemazione. Il Brescia e la Cremonese sarebbero plausibili destinazioni. Ma il Brescia con l’Avellino parla di Fabrizio Paghera, altro ex che può rimettersi la casacca biancazzurra. Il centromediano che per grinta e senso della posizione può fare al caso di Boscaglia. Altro centrocampista sul taccuino è Andrea Orlandi, ’84 che l’allenatore del Brescia ha già allenato nel Novara. Profilo che ben si adatterebbe all’esigenza di puntellare il reparto di mezzo. E dall’Udinese può arrivare un giovane di talento come Simone Pontisso, classe ’97. Si cercano rinforzi anche sulla fascia destra, in difesa. Piace il terzino del Venezia Giuseppe Zampano, classe ’93, 20 presenze in questo campionato. Al Venezia può andare Tommaso Cancellotti (più conguaglio). Capitolo cessioni: Biagio Meccariello è il maggiore indiziato; il Genoa chiede Dimitri Bisoli, ma Cellino non intende privarsene. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

