«Ho fatto un sogno: Brescia e Foggia insieme in Serie A»

Nasci a Gavardo e arrivi a giocare a San Siro, al San Paolo, all’Olimpico. Ti rompi le ginocchia e torni a correre più forte di prima. Diventi la bandiera del Brescia e quando ti ammainano, perché le strade si dividono, hai collezionato 299 gare (con 8 gol segnati). Sei stato promosso, sei retrocesso. Mica demordi: te ne torni in A, ad Empoli. Dalla Toscana, dopo una salvezza e una retrocessione (29 presenze), ti sposti in Puglia. Indossi la maglia del Foggia (18 gettoni con una rete nel 2018), trovi modi di farti adottare anche lì. Perché ti chiami Marco Zambelli. Sei nato capitano. Come sarà, questa volta, sfidare il passato? Beh, ci sarà l’emozione di sempre. E non sarà facile. Come valuta questo Brescia? Può lottare per la Serie A. Conosco Corini come persona. Eugenio è incredibile. Come allenatore non l’ho mai avuto, ma ne ho sempre sentito parlare bene. L’impatto che ha avuto è più che positivo. La squadra, poi, è forte. Un bel mix di giovani interessanti e gente esperta. (...)

