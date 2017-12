Incrocio Brescia col ritorno di Cosmi scritto nel destino

Gian Paolo Laffranchi «Resterà a lungo. Con lui punteremo alla Serie A». Poteva averlo detto Gino Corioni dieci anni fa. Potrebbe averlo detto Massimo Cellino qualche mese addietro. È andata diversamente e lui, Serse Cosmi, questo attestato di stima e fiducia per il futuro se l’è visto riservare non qui, a Brescia, ma nelle Marche, ad Ascoli. Il presidente Francesco Bellini crede nelle sue qualità, la sua missione si chiama salvezza e passa da Brescia. Incrocio del destino che lo vuole sulla strada dei biancazzurri. Ma non alla guida della squadra con la V sul petto. Eppure in estate, e non solo in estate, Cosmi poteva tornare davvero a sedersi sulla panchina che è stata sua nel biennio 2007-08. Poteva provare a riprendere il discorso interrotto allora. Diciotto giornate subentrando a Mario Somma in febbraio, con i playoff mancati nonostante una rimonta super perché non si disputarono: troppo distacco fra Juventus, Napoli e Genoa e le inseguitrici. (...)

