Definito il quadro delle compartecipazioni, con il Brescia che rispedirà al mittente i vari Embalo (Palermo), Coppolaro (Udinese), Furlan (Bari), Rivas (Inter) e Okwonwko (Bologna), il club di via Solferino attende il momento giusto per ufficializzare le prime trattative di mercato. Della rosa del futuro faranno certamente parte il 27enne attaccante Marcus Antonsson, proveniente dal Leeds, e il 30enne portiere Enrico Alfonso, prelevato a parametro zero dal Cittadella. Per il resto si tratta ad oltranza su più fronti con Massimo Cellino in sede a dirigere le operazioni e Francesco Marroccu a Milano a svolgere il ruolo d'intermediario.

FUMATA GRIGIA sul fronte Andrea Caracciolo. Anche la giornata di ieri non ha portato nuove in merito al futuro dell'Airone. Dalle spiagge della Sardegna, dove il calciatore ha deciso di trascorrere il periodo di vacanza, l'attaccante più prolifico della storia del Brescia rimane in attesa. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Fabio Pettenò