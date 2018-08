Addio all’ultimo partigiano Perdonò il suo torturatore

Con la morte di Felice Fiori, Mura perde una preziosa pagina di storia. Il reduce di guerra e partigiano della 22esima Brigata Garibaldi, aveva tagliato il traguardo del secolo di vita lo scorso 3 giugno. Secondo di 9 fratelli, 7 maschi e 2 femmine, Felice Fiori fu arruolato nel 1939 nel «Lupi di Toscana» e combatté in Francia, Albania e Grecia. L’8 settembre ’43 dalla Calabria raggiunse casa, a Mura, per poi entrare nei partigiani della Garibaldi. Catturato ad agosto ’44 con altri 5 fratelli partigiani. Le Brigate Nere grazie a delatori locali presero in ostaggio la mamma, le due sorelle e il fratellino piccolo minacciando di ucciderli se non si consegnavano. I sei partigiani finirono a Idro dove furono torturati, ma nessuno parlò. «Allora ci mandarono prima a Canton Mombello - raccontava Fiori - e poi al campo di concentramento. Ma un provvidenziale bombardamento a Trento ci permise la fuga. Tornammo a Mura». (...)

M.PAS.