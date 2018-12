Agrifood, è fatta: l’azienda ceduta a un colosso belga

Un altro pezzo di economia bresciana (e italiana) che finisce in mani estere. Oppure, se vogliamo essere un pizzico più realisti e pensare globale, una straordinaria occasione di crescita e di sviluppo per un’azienda che da qui in poi avrà una portata internazionale e farà riferimento a un mercato europeo. Agrifood Abruzzo, azienda che opera nel settore delle verdure surgelate, è stata acquisita al 100% dal gruppo belga D’Arta. L’OPERAZIONE. La sede legale di Agrifood è a Montichiari, con quindici addetti impiegati, così come sono bresciani i vertici aziendale, mentre la rete di duemila piccoli produttori agricoli è radicata nella piana del Fucino, in Abruzzo. Lo stabilimento di Celano, in provincia de L’Aquila, diventerà il quarto polo produttivo del gruppo D’Arta. (...)

Gloria Baronchelli