Operazione aria (più) pulita La variante ora è più vicina

Il piano per «esiliare» il traffico pesante dal centro storico di Bagnolo sta per fare un decisivo passo in avanti. Ieri mattina è stato firmato l’accordo di programma per la costruzione del segmento finale della mini tangenziale destinata a collegare la 45 bis con la sp VII. È successo in Broletto, dove la sindaca Cristina Almici e il presidente della Provincia Pier Luigi Mottinelli hanno sottoscritto l’intesa, ultimo passaggio dell’iter burocratico per portare a termine un’opera che richiederà un investimento di 1,7 milioni di euro. La Provincia si occuperà della progettazione, dell’appalto e della direzione dei lavori, finanziando l’opera attraverso 1,5 milioni di euro provenienti dalla Regione Lombardia, mentre la parte restante è già stata finanziata nel bilancio del Comune. La «bretella» di Bagnolo fa parte del pacchetto di opere da realizzare nell’ambito del Patto per la Lombardia firmato dall’ex premier Matteo Renzi e dal governatore uscente della Lombardia, Roberto Maroni. (...)

C.REB.